На кольцевом перекрестке улиц Пуркаева и Ленина в Южно-Сахалинске на выходных частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В восточной части кольцевого перекрестка ул. Ленина и Пуркаева запланировано проведение дорожных работ. Ограничения будут действовать с 9.00 утра 15 сентября и продлятся ориентировочно до вечера 17 сентября.

Ремонт будет проводиться по полосам, без полного перекрытия. Специалисты проведут замену асфальтобетонного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, что также дорожные работы продолжаются в южной части кольцевого перекрестка ул. Ленина и Пуркаева. Здесь ограничения продлятся ориентировочно до 22 сентября.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанном районе.