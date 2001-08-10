На кольцевом перекрестке улиц Пуркаева и Ленина в Южно-Сахалинске на выходных частично ограничат движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В восточной части кольцевого перекрестка ул. Ленина и Пуркаева запланировано проведение дорожных работ. Ограничения будут действовать с 9.00 утра 15 сентября и продлятся ориентировочно до вечера 17 сентября.
Ремонт будет проводиться по полосам, без полного перекрытия. Специалисты проведут замену асфальтобетонного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, что также дорожные работы продолжаются в южной части кольцевого перекрестка ул. Ленина и Пуркаева. Здесь ограничения продлятся ориентировочно до 22 сентября.
Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанном районе.
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