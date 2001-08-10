Мэр Южно-Сахалинска передал активисткам движения "Сахалин. Шьем для наших" современную технику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поводом для встречи стала передача промышленного оверлока. Горожанки, шьющие одежду для бойцов СВО, получили необходимую им технику в подарок от муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Это не первая встреча главы города с девушками-волонтерами, изготавливающими одежду для военнослужащих. В апреле этого года администрацией Южно-Сахалинска для инициативной группы движения "Сахалин. Шьем для наших" была предоставлено одна из комнат клуба "Альтаир" для размещения швейной мастерской.
В свободное от работы, быта и материнства время, часто ночами, девушки шьют толстовки, маскировочные костюмы, спортивные штаны, термобелье, снуды, шапки, футболки, балаклавы и другие элементы экипировки для земляков в зоне СВО. Каждое изделие имеет фирменный логотип "Швейная армия Сахалина" и бирку с указанием размера. Для бойцов сахалинками сшито и отправлено более 4000 экземпляров различной одежды. Девушки обратись с просьбой в содействии в приобретении промышленного оверлока, домашняя техника уже не справляется с такими объемами и выходит из строя.
- Все, что делают наши прекрасные женщины под логотипом "Швейная армия Сахалина" очень востребовано бойцами, которые сейчас находятся в зоне СВО. Наши ребята ждут этих посылок с одеждой, так они чувствуют поддержку и тепло наших земляков, наших рукодельниц. Меня удивило, насколько профессионально и качественно сшита экипировка, - отметил Сергей Надсадин. - Поэтому со своей стороны мы, безусловно, поддерживаем подобные инициативы. Сегодня передаем современный оверлок - это оборудование крайне необходимо в швейном деле. Мощный станок поможет изготавливать одежду в большом объеме. Мы будем всячески содействовать нашим швеям в их деле во благо бойцов, участвующих в специальной военной операции.
Напомним, движение "Сахалин. Шьем для наших" начало свою деятельность 5 октября прошлого года, тогда оно было представлено 4 активистками. Сегодня объединение насчитывает более 30 человек.
- Движение "Шьем для наших" - это общероссийская инициатива, такие группы швей есть в 150 городах страны и Южно-Сахалинск не стал исключением. Скоро будет год как мы объединились в группу и шьем для наших ребят. На выходных мы собираемся в клубе, делаем раскрой и забираем пошив домой, - рассказала представитель движения "Сахалин. Шьем для наших" Вероника Мананкова. - Мы получаем отзывы от наших военнослужащих с большими словами благодарности, это очень приятно. Каждая из нас вкладывает свою душу и сердце, мы шьем с большой любовью, надеясь, что им будет тепло и уютно и это приблизит нашу Победу.
Уточним, помощь семьям участников СВО оказывается администрацией Южно-Сахалинска и правительством области на постоянной основе. Масштабная работа организована по инициативе губернатора островного региона Валерия Лимаренко в рамках проекта "Сопричастность", в которую активно включились жители областного центра, депутаты, учреждения образования, общественники. В Южно-Сахалинске проект реализуется при содействии местного отделения партии "Единая Россия", секретарем которого является Сергей Надсадин.
Проявить свою сопричастность защитникам Родины может любой южносахалинец. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34. Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.
Все желающие поддержать девушек или присоединиться к ним в качестве волонтеров могут уточнить информацию в тематической группе в телеграм-канале "Сахалин. Шьем для наших", в которой также есть информация и наглядные видеоуроки по пошиву одежды для нужд бойцов СВО.
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