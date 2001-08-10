Мэр Южно-Сахалинска передал активисткам движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поводом для встречи стала передача промышленного оверлока. Горожанки, шьющие одежду для бойцов СВО, получили необходимую им технику в подарок от муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Это не первая встреча главы города с девушками-волонтерами, изготавливающими одежду для военнослужащих. В апреле этого года администрацией Южно-Сахалинска для инициативной группы движения "Сахалин. Шьем для наших" была предоставлено одна из комнат клуба "Альтаир" для размещения швейной мастерской.

В свободное от работы, быта и материнства время, часто ночами, девушки шьют толстовки, маскировочные костюмы, спортивные штаны, термобелье, снуды, шапки, футболки, балаклавы и другие элементы экипировки для земляков в зоне СВО. Каждое изделие имеет фирменный логотип "Швейная армия Сахалина" и бирку с указанием размера. Для бойцов сахалинками сшито и отправлено более 4000 экземпляров различной одежды. Девушки обратись с просьбой в содействии в приобретении промышленного оверлока, домашняя техника уже не справляется с такими объемами и выходит из строя.

- Все, что делают наши прекрасные женщины под логотипом "Швейная армия Сахалина" очень востребовано бойцами, которые сейчас находятся в зоне СВО. Наши ребята ждут этих посылок с одеждой, так они чувствуют поддержку и тепло наших земляков, наших рукодельниц. Меня удивило, насколько профессионально и качественно сшита экипировка, - отметил Сергей Надсадин. - Поэтому со своей стороны мы, безусловно, поддерживаем подобные инициативы. Сегодня передаем современный оверлок - это оборудование крайне необходимо в швейном деле. Мощный станок поможет изготавливать одежду в большом объеме. Мы будем всячески содействовать нашим швеям в их деле во благо бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Напомним, движение "Сахалин. Шьем для наших" начало свою деятельность 5 октября прошлого года, тогда оно было представлено 4 активистками. Сегодня объединение насчитывает более 30 человек.

- Движение "Шьем для наших" - это общероссийская инициатива, такие группы швей есть в 150 городах страны и Южно-Сахалинск не стал исключением. Скоро будет год как мы объединились в группу и шьем для наших ребят. На выходных мы собираемся в клубе, делаем раскрой и забираем пошив домой, - рассказала представитель движения "Сахалин. Шьем для наших" Вероника Мананкова. - Мы получаем отзывы от наших военнослужащих с большими словами благодарности, это очень приятно. Каждая из нас вкладывает свою душу и сердце, мы шьем с большой любовью, надеясь, что им будет тепло и уютно и это приблизит нашу Победу.

Уточним, помощь семьям участников СВО оказывается администрацией Южно-Сахалинска и правительством области на постоянной основе. Масштабная работа организована по инициативе губернатора островного региона Валерия Лимаренко в рамках проекта "Сопричастность", в которую активно включились жители областного центра, депутаты, учреждения образования, общественники. В Южно-Сахалинске проект реализуется при содействии местного отделения партии "Единая Россия", секретарем которого является Сергей Надсадин.

Проявить свою сопричастность защитникам Родины может любой южносахалинец. Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34. Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.

Все желающие поддержать девушек или присоединиться к ним в качестве волонтеров могут уточнить информацию в тематической группе в телеграм-канале "Сахалин. Шьем для наших", в которой также есть информация и наглядные видеоуроки по пошиву одежды для нужд бойцов СВО.