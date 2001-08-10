В Южно-Сахалинске для старших по домам и председателей ТОС запустили проектные мастерские
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске проходят обучающие семинары по грантовой деятельности для председателей многоквартирных домов, ТОС и активных горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, 13 сентября, участниками проектной среды стали более 30 южносахалинцев. Одним из главных спикеров события стала федеральный эксперт по проектной деятельности Жанна Котова:
- Сегодня проектная деятельность охватывает разные направления и сферы жизни. Управдомы, председатели ТОС идут в сторону проектов. У нас в штабе реализуется программа "проектная среда", мы планируем консультировать всех желающих. Хочу пригласить всех, вы точно сможете получить обратную связь по своей идее или проекту.
Стратегическая сессия направлена на жителей, которые хотят улучшать городскую среду через реализацию проектов. Также федеральный эксперт рассказала участникам о существующих в стране конкурсах, о том как подать заявку, и о критериях отбора.
- Мы будем говорить о грантовой деятельности для физических лиц, для НКО, а также о площадках, где можно реализовать свои идеи, чтобы улучшить качество жизни и придомовую территорию. Одним из спикеров у нас выступит директор департамента городского хозяйства, который расскажет о грантах для управдомов и ТОСов, существующих в Южно-Сахалинске. У нас в регионе есть разные меры поддержки, направленные на улучшение городского пространства, - рассказала координатор проекта "Старшие по домам" Алена Силачева.
Ожиданиями от события поделился член общественного совета города Олег Меркушев:
- Нам выпала уникальная возможность послушать федерального эксперта, который может донести сложные вещи доступным языком, сформулировать четко и лаконично. Надеюсь, встреча будет плодотворной.
Подчеркнем, развитие института старших по домам поддержано губернатором региона Валерием Лимаренко и мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. Глава областного центра уделяет пристальное внимание созданию комфортной городской среды при участии неравнодушных жителей. В островной столице активно ремонтируются подъезды, дворы, в том числе, благодаря совместной работе администрации и общественности.
Отметим, проектные мастерские для повышения знаний южносахалинских собственников жилья реализуются в рамках проекта "Управдом". Семинары будут проходить по средам на разных площадках города. Председатели советов домов и ТОС, которые хотят принять участие могут обратиться по телефону координатора проекта: 8-914-641-42-40.
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