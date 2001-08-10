На Сахалине с начала этого года газифицировали почти 1200 домовладений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2023 году на Сахалине газифицировано 1173 домовладения и 28 предприятий малого и среднего бизнеса. В информационную систему занесено более 14 тысяч заявок на подключение к экологичному топливу. На их основании подрядные организации формируют карты и графики работ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В этом году газ пришел в дом жительницы Корсаковского района Марии Павловой.
– Все процессы – от заключения договора до пуска газа – прошли быстро и без лишних хлопот. Администрация Корсакова, нам очень помогла, специалисты сопровождали на каждом этапе. Компания, которая выполняла работы, сделала все аккуратно. Выгода очевидна – у нас теперь всегда есть горячая вода и счета за электричество стали значительно меньше, – поделилась пенсионерка.
До конца этого года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию ГРС «Леонидово», «Долинск» и «Макаров». В рамках договоренностей, достигнутых губернатором Валерием Лимаренко с ПАО «Газпром» к концу 2025 года голубое топливо придет во все районы Сахалинской области. Общий объем инвестиций со стороны госкомпании – более 100 миллиардов рублей. При этом уже сейчас ведется работа по расширению программы – в последующие годы газ будет подводится к населенным пунктам, социальным и инфраструктурным объектам, не включенным в первый этап программы.
– К сегодняшнему дню уровень газификации в Сахалинской области достиг 57 процентов. Еще несколько лет назад этот показатель был почти в три раза меньше. В ближайшие годы ожидается приход чистого топлива в Холмский, Томаринский, Долинский, Смирныховский, Макаровский и Поронайский городские округа, – рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.
Отметим, в работе по догазификации активно участвуют волонтёры «Единой России». Они обходят дома сахалинцев и проводят консультации по процедуре подключения к газу, оказывают помощь в подаче документов.
В островном регионе действует Единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (представитель ООО «Газпром газификация»). Подать заявку на подключение дома к чистому топливу можно на сайте единого оператора, в офисах компании, отделениях МФЦ, а также через портал Госуслуг. Организована горячая линия: *0065 с мобильного телефона или 8-800-302-0065 со стационарного.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:36 Сегодня Владимир Путин посетил ГПЗ в Амурской области
10:20 Сегодня Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки
10:06 Сегодня Южносахалинцам 14 сентября предлагают купить свежую кету
08:49 Сегодня Двум жителям Камчатки, не явившимся на службу, дали реальные сроки заключения
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
17:23 8 Сентября ОНФ разоблачил жительницу Углегорска, вымогающую квартиры в муниципалитете
16:35 8 Сентября Улицы Южно-Сахалинска избавляют от автохлама
13:38 7 Сентября Южно-Сахалинск с Днем города поздравят Юлия Савичева и группа "Корни"
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
Выбор редакции
- 10:45 Вчера 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
- 16:40 12 Сентября На Сахалине вышла книга об истории спорта на островах
- 14:38 12 Сентября Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода
- 14:35 11 Сентября Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?