На Сахалине с начала этого года газифицировали почти 1200 домовладений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2023 году на Сахалине газифицировано 1173 домовладения и 28 предприятий малого и среднего бизнеса. В информационную систему занесено более 14 тысяч заявок на подключение к экологичному топливу. На их основании подрядные организации формируют карты и графики работ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В этом году газ пришел в дом жительницы Корсаковского района Марии Павловой.

– Все процессы – от заключения договора до пуска газа – прошли быстро и без лишних хлопот. Администрация Корсакова, нам очень помогла, специалисты сопровождали на каждом этапе. Компания, которая выполняла работы, сделала все аккуратно. Выгода очевидна – у нас теперь всегда есть горячая вода и счета за электричество стали значительно меньше, – поделилась пенсионерка.

До конца этого года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию ГРС «Леонидово», «Долинск» и «Макаров». В рамках договоренностей, достигнутых губернатором Валерием Лимаренко с ПАО «Газпром» к концу 2025 года голубое топливо придет во все районы Сахалинской области. Общий объем инвестиций со стороны госкомпании – более 100 миллиардов рублей. При этом уже сейчас ведется работа по расширению программы – в последующие годы газ будет подводится к населенным пунктам, социальным и инфраструктурным объектам, не включенным в первый этап программы.

– К сегодняшнему дню уровень газификации в Сахалинской области достиг 57 процентов. Еще несколько лет назад этот показатель был почти в три раза меньше. В ближайшие годы ожидается приход чистого топлива в Холмский, Томаринский, Долинский, Смирныховский, Макаровский и Поронайский городские округа, – рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.

Отметим, в работе по догазификации активно участвуют волонтёры «Единой России». Они обходят дома сахалинцев и проводят консультации по процедуре подключения к газу, оказывают помощь в подаче документов.

В островном регионе действует Единый оператор газификации – АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (представитель ООО «Газпром газификация»). Подать заявку на подключение дома к чистому топливу можно на сайте единого оператора, в офисах компании, отделениях МФЦ, а также через портал Госуслуг. Организована горячая линия: *0065 с мобильного телефона или 8-800-302-0065 со стационарного.