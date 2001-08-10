Тихоокеанское
информационное агентство
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12:11, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учатся уничтожать танки противника

На Сахалине военнослужащие учатся уничтожать танки противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине обучаются ведению огня из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) "Фаго", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.

На занятиях с боевой стрельбой из противотанковых комплексов «Фагот» военнослужащие ведут огонь по неподвижным целям, имитирующим бронированную технику условного противника.

Опытные офицеры армейского корпуса ВВО помогают военнослужащим быстро и правильно подготовить комплекс ПТУР к стрельбе, выполнить пуск ракеты и её сопровождение до цели.

Занятия по боевой подготовке с военнослужащими ВВО на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно как днём, так и ночью.

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