На Сахалине военнослужащие учатся уничтожать танки противника
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине обучаются ведению огня из противотанковых ракетных комплексов (ПТУР) "Фаго", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.
На занятиях с боевой стрельбой из противотанковых комплексов «Фагот» военнослужащие ведут огонь по неподвижным целям, имитирующим бронированную технику условного противника.
Опытные офицеры армейского корпуса ВВО помогают военнослужащим быстро и правильно подготовить комплекс ПТУР к стрельбе, выполнить пуск ракеты и её сопровождение до цели.
Занятия по боевой подготовке с военнослужащими ВВО на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно как днём, так и ночью.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:36 Сегодня Владимир Путин посетил ГПЗ в Амурской области
10:20 Сегодня Более 60 тысяч сахалинцев и курильчан перешли на электронные трудовые книжки
10:06 Сегодня Южносахалинцам 14 сентября предлагают купить свежую кету
08:49 Сегодня Двум жителям Камчатки, не явившимся на службу, дали реальные сроки заключения
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
17:23 8 Сентября ОНФ разоблачил жительницу Углегорска, вымогающую квартиры в муниципалитете
16:35 8 Сентября Улицы Южно-Сахалинска избавляют от автохлама
13:38 7 Сентября Южно-Сахалинск с Днем города поздравят Юлия Савичева и группа "Корни"
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
15:26 17 Августа День рождения Южно-Сахалинска будут отмечать восемь дней
15:52 31 Августа Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
16:17 8 Сентября В Южно-Сахалинске вводятся временные ограничения движения на перекрестах пр. Мира с ул. Поповича и ул. Емельянова
Выбор редакции
- 10:45 Вчера 16 сентября в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль "День океанов"
- 16:40 12 Сентября На Сахалине вышла книга об истории спорта на островах
- 14:38 12 Сентября Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода
- 14:35 11 Сентября Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?