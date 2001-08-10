Тихоокеанское
информационное агентство
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10:44, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на выездной приём граждан

Жителей Лугового приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 15 сентября, для жителей Лугового состоится личный приём директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука, 1. Начало в 16.00.

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