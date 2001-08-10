Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2023
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Южносахалинцам 14 сентября предлагают купить свежую кету
10:06, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам 14 сентября предлагают купить свежую кету

Южносахалинцам 14 сентября предлагают купить свежую кету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 14 сентября, с 10.00 ведется реализация свежей кеты по цене 150 руб. за килограмм, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля осуществляется по адресу: у ТЦ «Янтарь» южнее дома N26 по  ул. Пограничная.
Продавец: ООО «РПК Нептун»О.В. Поставщик: ООО «Меридиан», ООО «Рыболовецкий колхоз им. Г.Котовского-Найба»

Стоимость кеты в рамках Проекта "Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой» в 2 раза ниже розничной цены  в торговых объектах. Такая цена возможна благодаря достигнутой договоренности о прямых поставках без посредников .

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