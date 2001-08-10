Владимир Путин посетил ГПЗ в Амурской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин посетил газоперерабатывающий завод, расположенный в районе города Свободного Амурской области, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает пресс-служба Кремля, главу государства сопровождали зампред Правительства - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, зампред Правительства - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода ведется с октября 2015 года на территории опережающего развития «Амурская». На предприятии перерабатывается газ Ковыктинского и Чаяндинского месторождений, поступающий по «Силе Сибири».

Отмечается, что проектная мощность завода после пуска в эксплуатацию всех шести производственных линий составит 42 миллиарда кубометров переработки природного газа в год. После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 миллиардов кубометров метановой фракции; 2,4 миллиона тонн этана; 1,5 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции; 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия.

«Весь метан направляется в КНР по договорам долгосрочной поставки. Основным потребителем этана и СУГ будет Амурский газохимический комплекс. Гелий, очищенный почти до ста процентов, является одним из ключевых продуктов завода и востребованным элементом для высокотехнологичных отраслей промышленности. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером», - говорится в сообщении.

Для эксплуатационного персонала Амурского ГПЗ в городе Свободном строится жилой микрорайон «Алексеевский», который будет рассчитан на пять тысяч жителей.