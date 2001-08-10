"Группа ГАЗ" поможет перевести общественный транспорт Сахалинской области на экологически чистое топливо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соглашение о сотрудничестве между правительством Сахалинской области и ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ" подписано на полях Восточного экономического форума. Представительное международное мероприятие проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Соглашение своими подписями скрепили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и вице-президент по развитию корпоративных продаж "Управляющей компании "Группа ГАЗ" Николай Одинцов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Стороны обязались создавать на территории островного региона благоприятные условия для эксплуатации общественного транспорта, использующего альтернативные виды топлива и энергоэффективные технологии.

- Соглашение, которое мы заключили сегодня, имеет не только экономическое, но и социальное значение. Оно будет способствовать обновлению парка общественного транспорта региона, переводу его на газ. В результате воздух в населенных пунктах станет чище, сахалинцы и курильчане будут меньше болеть. Интервалы движения сократятся, а вместе с ними и потери времени на дорогу. В результате повысится качество жизни, - отметил Алексей Белик.

В Сахалинской области реализуется пилотный проект по ограничению выбросов парниковых газов. К 2026 году Сахалин и Курилы должны стать углеродно нейтральной территорией. В рамках этой работы ведется перевод на газ объектов энергетики, сокращается количество угольных котельных, увеличивается доля транспорта, который использует "голубое топливо" и электротягу. В дальнейшем опыт островного региона смогут применить у себя и другие субъекты Федерации.