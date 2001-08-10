Новые транспортные артерии: как в Сахалинской области решают дорожные проблемы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах к завершению подходит сезон масштабного ремонта дорог. В этом году работы по восстановлению дорожного покрытия охватили все муниципальные образования. Строятся и реконструируются не только дворовые территории и городские маршруты, но и трассы регионального и федерального значения. Подробнее - в материале ниже.

От юга до севера

Важнейшей дорожной артерией области является трасса Южно-Сахалинск - Оха. Ранее около 200 км автодороги составляло покрытие из грунта. Однако в прошлом году губернатор Валерий Лимаренко добился получения федерального статуса для дороги. Это в корне изменило ситуацию и позволило за 2022 год уложить сразу 60 км асфальта на участках. В этом году специалисты проложат ещё 40. До 2025 года запланирована укладка асфальта на последних 42 км. Помимо покрытия на дороге появятся знаки, искусственное освещение, светофоры и ограждения.

Самым сложным, по мнению министра транспорта региона Валерия Спиченко, является участок между Ногликами и Охой. Для подготовки нестабильного грунта к асфальтированию потребуется технологический перерыв. Поэтому сроки окончания ремонтных работ пришлось сдвинуть с конца 2024 года на 2025-й.

Местные жители уже почувствовали на себе результаты масштабного ремонта. В прошлом году удалось заасфальтировать участок в 32 километра от сел Арги-Паги и Ныш к городу Ноглики. Это позволило сахалинцам из отдаленных территорий в короткие сроки доезжать до райцентра в ЦРБ и к другим важным объектам.

По словам парламентария из Ногликского районного собрания Сергея Гурьянова, передача дороги в федеральную собственность стала одним из ключевых достижений в работе главы островного региона Валерия Лимаренко. Это позволило не только создать комфортные условия для передвижения граждан в этом направлении, но и перенаправить деньги из бюджета области на восстановление других транспортных объектов.

Большие планы

После высвобождения средств с ремонта трассы Южно-Сахплинск - Оха внимание властей было уделено другим важным объектам. Среди них дорога Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск.

Так как в ремонте нуждается достаточно большое количество участков трассы, сейчас акцент сделали на наиболее востребованных у населения направлениях. Среди них - дорога от Холмска до Яблочного. Закончить работы планируют в 2024 году.

В 2024-м также начнется разработка проекта по ремонту Чеховского перевала. Чтобы ускорить процесс восстановления покрытия, губернатор планирует привлечь федеральные средства.

Помощь районам

Уже три года из регионального бюджета власти выделяют средства на ямочный ремонт в районах, оказывая всестороннюю поддержку муниципалитетам по данному направлению. Например, в Ногликском районе благодаря такой помощи удалось устранить дефекты на маршруте движения автобусов.

Конечно, не все районы, даже несмотря на региональное финансирование, справились с ямочным ремонтом. Глава региона вмешался в ситуацию, и после вынесенных замечаний работы были ускорены.

Помимо этого, в регионе существует областная субсидии на содержание муниципальных улиц и дорог. Это позволило местным администрациям заключить договоры с подрядными организациями на три года.

Валерий Лимаренко отметил, что денег на содержание дорог в нормальном состоянии достаточно. А при выявлении недостатков претензии предъявляются прежде всего к дорожникам. Тех, кто не выполняет работу качественно, надо увольнять с мест.

Занимаются в Сахалинской области возведением и ремонтом мостов. В этом году начнется строительство переправ через реку Парусную в Томаринском районе и через ручей на автодороге Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск в районе села Пензенского.

Также в ближайшее время стартует капремонт моста через реку Быстрая у села Огоньки.

Работы будут проводиться и на мосту через реку Амурская (трасса Невельск - Шебунино) возле села Лопатино и переправе через реку Ильинка в Томаринском районе.

Кроме того, подрядчик реконструирует мост через реку Целебная в селе Яблочное Холмского района.

Дорога в объезд областного центра

В Южно-Сахалинске этим летом началось строительство важной объездной дороги, которая соединит между собой три федеральные трассы - на Корсаков, Холмск и Оху. Первый участок, длинной в 8 километров, будет готов в 2024 году.

Транспортная артерия растянется на 41,5 км. Завершить работы на участке от трассы Южно-Сахалинск - Холмск до автодороги Южно-Сахалинск - Оха длинной больше 23,5 км планируется в 2026 году.

Благодаря данной автодороге удастся существенно снизить нагрузку на областной центр. По объездному участку будет ездить грузовой транспорт, что уменьшит количество пробок и ДТП.

На объездную дорогу также переедут все складские помещения и промышленные объекты. А на их старом месте начнут возведение жилых микрорайонов.