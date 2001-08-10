Высокотехнологичная операция вернула зрение жителю Шикотана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пациент с синдромом Терсона поступил в офтальмологическое отделение Сахалинской областной клинической больницы два месяца назад. Местные специалисты впервые столкнулись с таким редким случаем. Но проведенная сложнейшая витреоретинальная операция дала мужчине возможность снова ясно видеть, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском минздраве.
Витреоретинальная хирургия в практике островных офтальмологов появилась в регионе недавно, всего два года назад. За это время врачи провели свыше 400 высокотехнологичных операций, но пациенты с синдромом Терсона до этого момента не встречались. Заболевание характеризуется высоким внутричерепным давлением, в том числе и в сосудах сетчатки, приводящим к их разрыву. Внезапно лопнувшая аневризма в начале мая спровоцировала у пациента Шикотана резкое кровоизлияние в голову и глаза.
- Пациент попал в наше отделение через два месяца после разрыва аневризмы, до этого с ним работали неврологи и нейрохирурги Владивостока. Зрение за это время пропало, он мог видеть на расстоянии не больше одного метра. Парня готовили к тому, что он больше никогда не прозреет. Случайно он попал к нам. 6 июля мы провели первую операцию. Шли наощупь, никто не давал гарантии, что зрение вернется. Но нужно было попытаться. Излияние в стекловидное тело сделало невозможным осмотр глазного дна, требовалось сначала аккуратно убрать всё содержимое. К счастью, сетчатка не была повреждена, кровь находилась под внутренней пограничной мембраной, которую мы удалили, - рассказала о ходе операции заведующий офтальмологическим отделением Сахалинской областной клинической больницы Наталья Жарская.
Через несколько дней после успешного завершения первой операции врачи встретились с новой проблемой: из-за слабости сосудов произошёл рецидив гемофтальма правого глаза. Офтальмологи провели ещё одну операцию по промыванию стекловидного тела, а ещё через неделю повторили манипуляции на другом глазу. Сейчас зрение пациента восстановлено на 100%, его состояние находится под контролем врача по месту жительства.
- Операции были сложные, но прошли они спокойно. Я полностью доверился врачам и был уверен в их профессионализме. До этого меня уже готовили жить в новой реальности, без зрения. Спустя всего несколько недель после операции я вновь увидел свет. Потребуется ещё несколько этапных осмотров в областном центре, но на данный момент здоровью ничего не угрожает, способность видеть полностью восстановлена, - рассказал пациент офтальмологического отделения Станислав.
Данный случай Наталья Жарская обсудила на конференции с ведущими витреоретинальными хирургами в Хабаровске. Коллеги будут следить за ходом лечения островитянина, этот случай представляет интерес для профессионального сообщества.
Витреоретинальная хирургия в областной больнице внедрена в 2021 году. За это время обучение новым методам прошли три врача. Специалисты взаимозаменяемы, поэтому простоев в работе не бывает. Высокотехнологичные витреоретинальные операции проводятся при отслойке сетчатки, травматических и возрастных повреждениях глаза, осложнениях диабета. В рамках оказания высокотехнологической медицинской помощи они доступны пациентам по полису ОМС.
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