Школьники Южно-Сахалинска стали участниками всероссийского проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для школьников Южно-Сахалинска проводят мастер-классы в кванториумах города по промышленному дизайну, хай-теку, промробо, БИО, Биоквантум и другим направлениям в рамках всероссийского проекта "В гостях у ученого". Проект реализуется региональным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказала заместитель председателя Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Сахалинской области Кристина Кольцова, одними из флагманских направлений Движения является: "Наука и технологии" и "Профориентация". В рамках этих направлений реализуется несколько проектов, которые знакомят учащихся средних образовательных школ Сахалинской области с предприятиями города, организациями дополнительного образования, культурными учреждениями и музеями.

Один из таких проектов - "В гостях у ученого" - стартовавший в Южно-Сахалинске 1 сентября.

- Проект направлен на популяцию науки и технологий, вовлечение учащихся в научно-техническую деятельность. Наша задача - показать детям, как может быть интересна современная наука и технологии, - уточнила специалист регионального отделения "Движение первых" Дина Феофалова.

"В гостях у ученого" предполагает несколько форматов участия: "Шаг в науку" - посещение кванториумов города (для учеников в возрасте 11-12 лет). "Квест" - экскурсии в музеи и IT-парк (13-14 лет). "Вышка" - встречи с педагогами университета по направлениям: экология, психология, филология и история. Профориентационные мероприятия пройдут на базе Сахалинского государственного университета (возраст учащихся - 15-17 лет).

В числе первых посетителей мастер-классов в рамках проекта "В гостях у ученого" - ученики школы № 5 Южно-Сахалинска, для которых специалисты технопарка "Кванториум РЖД" Дальневосточной детской железной дороги провели ознакомительные занятия по промышленному дизайну и хай-теку. Преподаватель технопарка "Кванториум РЖД" Джеймс Новак отмечает, что современных детей крайне сложно отвлечь от гаджетов, но одним из эффективных способов может стать увлечение наукой.

- Сегодня ребята выполняют творческое задание по развитию фантазии и креатива. Современным детям в связи с наличием интернета достаточно тяжело придумать какие-то собственные идеи для решения своих повседневных задач. И нам важно привлекать детей к таким знаниям, побуждать их к творчеству, поиску нестандартных вариантов и самостоятельности. Я например, рассказываю о проекте своей ученицы - это самоочищающийся аквариум, который она сделала своими руками. И каждый из этих ребят может придумать что-то такое же особенное, важно только увлечь их, - подчеркнул преподаватель промышленного дизайна.

Отметим, проект "В гостях у ученого" охватит 1500 школьников Сахалинской области.

Также в рамках проекта кванториумы Южно-Сахалинска посетят школьники из Долинского района, Томаринского района, Невельского и Холмского районов и села Березняки. В этих районах нет подобных научных центров, тем самым мы приобщаем ребят к просвещению в области научных технологий и это очень важно.

- Мне здесь очень понравилось, интересный дизайн помещения, я впервые в кванториуме. Мы пришли рисовать, развиваться и узнать что-то новое, - рассказала ученица школы № 5 Южно-Сахалинска Амина Яновская.

Напомним, в Сахалинской области "Движение Первых" стартовало в феврале 2023 года. За это время активисты провели уже более 100 мероприятий, в которых приняло участие порядка 10 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов. На базе школ Южно-Сахалинска создано более 25 отделений Сахалинского Движения. Развитие Движения происходит по 12 направлениям: образование и знание, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа, международные отношения, экология, туризм.