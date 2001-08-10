На Сахалине появились четыре новых общественных пространства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по благоустройству общественных территорий завершились в Анивском и Макаровском районах. Эти объекты поддержало большинство сахалинцев и курильчан в ходе Всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". До конца года в регионе сдадут не менее 20 новых общественных территорий, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Лидером по числу преображенных объектов стал Макаров. Здесь новый облик получили сквер "Без пяти семь", пешеходная улица 50 лет Октября, также появилась Аллея первых свиданий. На объектах проложили новые пешеходные дорожки, высадили газоны, кусты и деревья, установили малые архитектурные формы и освещение. В ближайшее время завершится благоустройство Ленинградского сквера. Пространство станет зеленым местом для отдыха с беседками и перголой с качелями.

В Аниве новым местом притяжения стал обновленный сквер Дружбы. Здесь выполнили озеленение, уложили покрытия, установили освещение и малые архитектурные формы, а также обеспечили доступ для маломобильных групп населения.

- Мы и раньше приходили сюда с семьей. Теперь ходим чаще, ведь вокруг стало чисто и уютно, глаз радуется. Хотелось бы, чтобы жители и гости города ответственнее относились к новому месту отдыха, не ломали оборудование, ведь все это делается, в первую очередь, для нашего комфорта, - поделилась жительница Анивы Татьяна Щетинина.

На завершающую стадию вышло благоустройство зоны отдыха "Перекоп" в Ногликах. Здесь совсем скоро появится площадка для пляжного волейбола, территорию уже разделили на зоны и отсыпали. Ведется устройство ограждений между парковочной зоной и зоной отдыха, установка качелей, беседок и устройство площадок для мусорных отходов.

На финишную прямую вышли работы на объектах в Южно-Сахалинске, Охе, Поронайске, Холмске и Южно-Курильске. Так, в Охе завершается устройство обелиска, сооруженного в честь 40-летия освобождения Сахалинской области от японских милитаристов. В Поронайске в рамках обустройства места отдыха в районе "Рефулеры" необходимо закончить установку детского и спортивного оборудования. В парке Победы в Южно-Курильске осталось завершить установку малых архитектурных форм, освещения и ограждения.

- Проделана огромная работа по благоустройству городов островного региона. Впереди множество планов, идей и проектов. Все это становится возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", который реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Благодаря инициативе главы государства в каждом населенном пункте создаются уютные, комфортные и красивые пространства, благоустраиваются парки, скверы, набережные. Отрадно, что островной регион не стал исключением, - подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Так, начиная с 2019 года, на Сахалине и Курилах в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новый облик получили порядка 130 общественных территорий. В этом году будут сданы не менее 20 объектов, победивших в голосовании в прошлом году. Отметим, в 2023 году более 54 тысяч человек приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на Сахалине и Курилах. Самыми активными стали жители Анивского, Невельского и Смирныховского районов. В этих городских округах реализуют по два проекта в 2024 году.

Напомним, нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача проекта - преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.