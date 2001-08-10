Сахалинские власти и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Правительство Сахалинской области и автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве, цель которого - создать возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан. Церемония состоялась в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Документ подписали председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Ее миссия - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. За 5 лет платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек. Они смогли найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант.

- Чтобы область становилась богаче, нужны не только природные ресурсы. Не менее важно дать людям возможность реализовать свои таланты и способности. Успешный человек увеличивает благосостояние семьи, родного региона, укрепляет экономику страны. Поэтому в рамках подписанного соглашения вместе с организацией "Россия - страна возможностей", мы будем развивать социальные лифты для наших земляков, создавать возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых сахалинцев и курильчан, - отметил Алексей Белик.

Документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Сахалинской области проектов и конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и сопровождения их участников. В частности, соглашение позволит не только значительно повысить уже достигнутый уровень взаимодействия, но и предложить новые форматы совместной работы по поддержке талантливой молодежи, проведению совместных конкурсов, проектов и мероприятий.

- Сахалинская область является давним и надежным партнером нашей платформы и вносит весомый вклад в создание всех необходимых условий для самореализации жителей региона. Количество участников проектов и конкурсов платформы в Сахалинской области за 5 лет выросло колоссально - в 57 раз - с 754 человек в 2018 году до 43 тысяч человек на данный момент. Это серьезный показатель заинтересованности молодежи и профильных специалистов региона в раскрытии своего таланта и приобретении новых навыков. Сегодня в рамках Восточного экономического форума мы выводим наше сотрудничество на новый уровень, подписывая соглашение. Это позволит развивать уже достигнутые результаты, эффективно работать в направлении постконкурсного сопровождения победителей, и, одновременно, станет надежным подспорьем для привлечения в наши проекты новых участников, откроет для них более широкие перспективы, - прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

Благодаря сотрудничеству между правительством Сахалинской области и автономной некоммерческой организацией жители островного региона получат дополнительные возможности для участия в федеральных конкурсах "Лидеры России", "Это у нас семейное", проекты "Мастера гостеприимства", "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", клуб Лидеров России "Эльбрус", "Флагманы образования" и многих других.