Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2023
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Жителей Дальнего приглашают на выездной прием граждан
14:34, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Дальнего приглашают на выездной прием граждан

Жителей Дальнего приглашают на выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 14 сентября, для жителей Дальнего состоится личный приём граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых Роз, 9а. Начало в 16.00.

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