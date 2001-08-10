Подъезд к парку им. Гагарина в Южно-Сахалинске со стороны ул. Комсомольской временно ограничат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21.00 13 сентября будет закрыт для движения автотранспорта проезд к территории парка со стороны улицы Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к выполнению работ по строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проход для пешеходов будет обустроен. Ограничения продлятся ориентировочно до 30 октября.

Кроме того, напомним, что с сегодняшнего дня до 21.00 20 сентября будет полностью перекрыто движение по ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской в связи с работами по обустройству инженерных коммуникаций. Объезд общественного транспорта будет осуществляться по Коммунистическому проспекту, проспекту Мира, далее по утвержденному маршруту движения.