Тихоокеанское
информационное агентство
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14:07, | Новости общества Сахалина и Курил

Подъезд к парку им. Гагарина в Южно-Сахалинске со стороны ул. Комсомольской временно ограничат

Подъезд к парку им. Гагарина в Южно-Сахалинске со стороны ул. Комсомольской временно ограничат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21.00 13 сентября будет закрыт для движения автотранспорта проезд к территории парка со стороны улицы Комсомольской (гостиница "Гагарин"). Ограничения связаны с подготовкой к выполнению работ по строительству ливневого коллектора для Центра водных видов спорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проход для пешеходов будет обустроен. Ограничения продлятся ориентировочно до 30 октября.

Кроме того, напомним, что с сегодняшнего дня до 21.00 20 сентября будет полностью перекрыто движение по ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Хабаровской в связи с работами по обустройству инженерных коммуникаций. Объезд общественного транспорта будет осуществляться по Коммунистическому проспекту, проспекту Мира, далее по утвержденному маршруту движения.

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