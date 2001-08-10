В школах Камчатки предлагают ввести обязательное изучение правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Родители камчатских детей намерены обратиться в администрацию губернатора Камчатского края с пожеланиями ввести в школьную программу изучение правил дорожного движения, передает ТК "41 Регион".

Участившиеся в регионе дорожные происшествия с участием детей-пешеходов и рост популярности электросамокатов среди несовершеннолетних, вызывают обеспокоенность родителей школьников.

"Невозможно уследить за ребенком, когда целый день находишься на работе. Конечно, дома, мы обсуждаем с сыном и дочкой правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Тревога все равно остаётся. А так в школах, возможно в игровой форме, дети будут проявлять интерес и внимание к изучению дорожных правил", делится своими размышлениями местная жительница, мать двоих детей.

Текст обращения к губернатору региона сейчас активно обсуждают в родительских чатах и социальных сетях. Передать его на рассмотрение главе региона планируют до конца сентября.

Телеканал напоминает, что только накануне, 11 сентября, машина сбила подростка на самокате в одном из микрорайонов Петропавловска. С различными травмами мальчик был госпитализирован.