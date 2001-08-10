Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2023
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09:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Две девушки в Приморье нос к носу столкнулись с медведем

Две девушки в Приморье нос к носу столкнулись с медведем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неожиданная встреча лицом к лицу с грозным хищником произошла на мысе Лисученко в Приморье. Гражданам пришлось вспомнить про бег с препятствиями, удирая от косолапого по каменистой поверхности, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Телеграм-канал tvoeprimorye.

"Мы (нас было две девочки) сегодня встретились с ним прям на тропе у мыса, лицом к морде, громко кричали и быстро бежали. Мы - от него, а он - от нас", - рассказывает очевидица в сети.

Экстремалам рекомендуется ходить в поход группами, а не поодиночке.

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