ВТБ: спрос на Дальневосточную ипотеку может вырасти на треть после обновления условий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ поддерживает расширение условий Дальневосточной ипотеки, прогнозирует, что спрос на нее в новых условиях может вырасти на треть, и готов принимать заявки и проводить сделки по новым параметрам после их утверждения в правительстве.
По действующим условиям Дальневосточной ипотеки оформить кредит на покупку недвижимости можно с максимальным лимитом в 6 млн рублей. Однако на фоне изменившейся экономической ситуации и произошедшего за последние несколько лет роста стоимости квартир параметры программы требовали модернизации, чтобы охватывать необходимое число заемщиков. Объекты площадью от 60 кв. м. являются более привлекательными для жителей региона, и расширение лимита по программе до 9 млн рублей – закономерный шаг в развитии программы.
«Собственное жилье - это первая потребность человека, поэтому для развития Дальневосточной ипотеки очень важно выделить отдельные социальные категории и оказать им дополнительную поддержку. Программа создает дополнительную мотивацию жителям нашей страны приезжать сюда, и помочь им сейчас очень важно. Тем более, работникам ОПК, которые сейчас трудятся на 200%. Инициатива возможно потребует небольшого увеличения на субсидирование ставки со стороны федерального бюджета, но я думаю, что с этой задачей справимся», - заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, предложил поднять максимальную сумму кредита по Дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей для тех заемщиков, которые приобретают жилье площадью свыше 60 кв. метров. Таким образом, у клиентов будет больше возможностей для выбора недвижимости на первичном рынке или для строительства собственного дома. Он также добавил, что программу необходимо распространить на всех работников ОПК Дальнего Востока вне зависимости от возраста.
ВТБ за время действия Дальневосточной ипотеки выдал по ней более 10 тысяч кредитов на 45 млрд рублей. В ходе ВЭФ-2023 банк объявил о снижении c 15 сентября и до конца года процентной ставки для учителей-сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений в рамках программы Дальневосточной ипотеки.
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