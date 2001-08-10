ВТБ выдал более 45 млрд рублей по Дальневосточной ипотеке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С момента старта программы Дальневосточной ипотеки более 10 тысяч заемщиков получили в ВТБ средства на покупку недвижимости на сумму более 45 млрд рублей, из которых более 7,6 млрд они оформили в этом году. До конца года ВТБ планирует довести этот показатель до 50 млрд рублей. Об этом в ходе ВЭФ-2023 сообщил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

С начала года регионами - лидерами по объему выдач Дальневосточной ипотеки выступают Приморский край, Хабаровский край и Якутия. Средний «чек» льготного кредита в августе составил 5 млн рублей (+4% с начала года), крупнее всего он – на Сахалине (5,9 млн), а наименьший – в Республике Бурятия (4,1 млн).

«Дальневосточная ипотека - мощный инструмент поддержки жителей региона в вопросе улучшения жилищных условий, и ВТБ наряду с другими крупными игроками продолжает активно развивать эту программу. За время работы по программе только у нас новые квартиры и дома смогли приобрести более 10 тысяч семей Дальнего Востока, для которых кредитная ставка остается рекордно низкой в России. Для поддержки социальных категорий заемщиков мы предлагаем минимальные ставки: в прошлом году нашим предложением могли воспользоваться многодетные семьи, а до конца этого года ставка 0,7% будет доступна учителям региона. Еще одним стимулом развития жилищного кредитования в регионах Дальнего Востока станет «Арктическая ипотека», по которой мы уже принимаем первые обращения клиентов», – сказал Евгений Дячкин.

Ранее в рамках ВЭФ-2023 ВТБ объявил о снижении с 15 сентября и до конца года ставки для учителей-сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений в рамках программы Дальневосточная ипотека.