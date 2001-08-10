Сахалинцам и курильчанам рассказали, как и где можно пройти диспансеризацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах каждый год проходит диспансеризация жителей. С января ее уже прошли свыше 128 тыс. человек. Ускоренное и углубленное медобследование островитяне могут пройти в рамках проекта "Забота.Защита.Уважение", созданного по инициативе главы региона Валерия Лимаренко. Такие тщательные и регулярные обследования позволяют выявлять тяжелые заболевания на ранних стадиях и обеспечивать пациентам своевременное лечение. Подробнее - в материале ниже.

Главное - здоровье

В Сахалинской области диспансеризацию можно пройти в 20 медучреждениях. А в села для проведения первого этапа выезжают мобильные бригады с необходимым оборудованием. В этом году таким образом обследования прошли порядка девяти тысяч человек.

Бесплатно проверить свое здоровье раз в три года могут жители от 18 до 39 лет. А с 40 лет обследование проводится ежегодно. Для этого жителям выделяется оплачиваемый выходной день. А для людей предпенсионного возраста предусмотрены два выходных дня. Речь идет о женщинах от 55 лет и мужчинах от 60 лет.

В Сахалинской области такие медобследование проводят поликлиники, ФАПы , амбулатории. Также диспансеризацию можно пройти непосредственно на предприятии благодаря мобильным бригадам. Выбрать подходящий день просто - достаточно позвонить на линию 1-300.

Во время первого этапа пациенту делают антропометрию, определяют индекс массы тела, берут различные анализы, после - прием у терапевта. Женщины старше 40 лет проходят маммолога. Также врачи проверяют местных жителей на наличие онкологических заболеваний. Для каждого возраста предусмотрен свой список необходимых обследований для оценки общего состояния.

При выявлении рисков пациента направляют на углубленное обследование. В случае необходимости его ставят на учет для наблюдения и лечения.

По словам куратора движения "Проводники здоровья" Валерии Фигуриной, в 2023 году диспансеризация стала еще более качественной за счет приобретения современного медицинского оборудования и появления новых специалистов.

Диспансеризация в районах

Активно проходят медобследование и жители районов. Так, в Поронайском городском округе диспансеризацию провели для более чем 10 тысяч человек, среди них - 5,9 тыс. взрослых и 4,4 тыс. детей.

По словам главврача Углегорской центральной районной больницы Андрея Заярного, в муниципалитете уже почти выполнили годовой план по прохождению диспансеризации. Обследование прошли уже 4 тыс. человек. А допобследование осталось позади для около тысячи углегорцев.

Отметим, бесплатная диспансеризация входит в нацпроект "Здравоохранение", реализуемый по инициативе президента. В феврале Владимир Путин отметил высокий результат по исполнению программы ускоренных и углубленных обследований. Кроме того, в регионе увеличилась продолжительность жизни населения. Это говорит о том, что реализуемые меры эффективны.