В Поронайске продолжается капитальный ремонт дворов по улице 40 лет ВЛКСМ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во дворах по улице 40 лет ВЛКСМ, 12, 12а и 14а ведутся капитальные работы. Летом подрядчик приступил к ремонту комплекса дворовых территорий общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день строители полностью завершили установку бортового камня во дворах, в полном объеме заасфальтирован один из дворов, до конца текущей недели подрядная организация планирует завершить укладку асфальтобетонного покрытия второго двора.

Перед асфальтированием дороги строители произвели замену грунта. В настоящее время подрядная организация Поронайское ДРСУ подготавливает основание для укладки асфальта дорожного покрытия, одновременно проводится асфальтирование прилегающей территории.

Кроме того, дорожники в полном объеме выполнили укладку брусчатки и провели частичное озеленение двора.

В ближайшее время ожидается поставка детского игрового комплекса. Выполнение ремонта предусмотрено в несколько этапов, завершение работ предусмотрено до 2025 года.