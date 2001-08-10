16:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителям Поронайска напоминают, как вести себя при встрече с бездомной собакой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
При встрече с бродячей собакой необходимо правильно вести себя. Даже самая добрая с виду собака – прежде всего животное. В первую очередь необходимо знать, что собака будет защищать свою еду и своих щенков, если им что-то угрожает. Поэтому нельзя трогать щенков или подходить к собаке, которая что-то ест.
Не следует кормить собак без владельцев в общественных местах, ваши действия могут повлечь прямую опасность для здоровья и жизни граждан.
Кинологи не рекомендуют кормить и создавать для них временное жильё. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Это приводит к разрастанию стаи бездомных животных с агрессивным поведением. Такое естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Животные могут начать охранять это место и нападать на прохожих: дети начинают бояться ходить в школу, взрослые-на работу.
Стоит отдельно отметить, что укрывательство животных без владельцев от сотрудников по осуществлению отлова безнадзорных животных вызывает социальное напряжение на территории муниципального образования и негативно сказывается на регулировании популяции животных без владельцев.
Заявки на отлов животных без владельцев можно оставить в отделе ЖКХ администрации Поронайска (кабинет № 14, телефон 8(42431)5-60-03, доб. 129), либо по телефону Общественной приемной 8(42431)5-55-55.
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