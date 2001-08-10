На кольцевом перекрестке ул. Пуркаева и ул. Ленина в Южно-Сахалинске частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В южной части кольцевого перекрестка ул. Ленина и Пуркаева запланировано проведение дорожных работ. Ограничения будут действовать с 9.00 13 сентября и продлятся ориентировочно до 22 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ремонт будет проводиться по полосам, без полного перекрытия. Специалисты проведут замену асфальтобетонного покрытия.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанном районе.