Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2023
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Участок улицы Шебунина в Дальнем временно закроют для сквозного проезда
15:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На кольцевом перекрестке ул. Пуркаева и ул. Ленина в Южно-Сахалинске частично ограничат движение

На кольцевом перекрестке ул. Пуркаева и ул. Ленина в Южно-Сахалинске частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В южной части кольцевого перекрестка ул. Ленина и Пуркаева запланировано проведение дорожных работ. Ограничения будут действовать с 9.00 13 сентября и продлятся ориентировочно до 22 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ремонт будет проводиться по полосам, без полного перекрытия. Специалисты проведут замену асфальтобетонного покрытия.

Автомобилистам необходимо учитывать данную информацию при движении в указанном районе.

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