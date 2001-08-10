Предприниматели Южно-Сахалинска обновляют вывески по стандартам дизайн-кода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается работа по обновлению вывесок в соответствии с дизайн-кодом Южно-Сахалинска. Все больше предприятий торговли, общественных и некоммерческих организаций активно присоединяются к мероприятиям по улучшению внешнего облика муниципалитета, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К работе по формированию общей стилистики городского пространства подключился и продуктовый дискаунтер "Матрешка". Магазин обзавелся новой современной вывеской, которая стала более привлекательной, сохранив при этом свой фирменный логотип и корпоративные цвета.

- Недавно мы заменили старую вывеску и, на наш взгляд, она выглядит намного лучше прежней. Вывеска - это лицо и визитная карточка магазина и мы заботимся о ее внешнем виде, как и город заботится о своем облике. Благодаря дизайн-коду Южно-Сахалинск становится современнее и уютнее, - подчеркнула сотрудник магазина "Матрешка" Светлана Зиновьева.

Напомним, дизайн-код - это свод правил, который позволяет сформировать стилистически единую, комфортную городскую среду. С прошлого года в областном центре действует собственный порядок оформления вывесок, фасадов, входных групп и т.п.

Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 2-5).

Оформить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.