В Южно-Сахалинске продолжается газификация частных домовладений

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все больше жителей планировочных районов областного центра отмечают преимущества голубого топлива. Семья Омелькиных готовится к переезду в частный дом и заранее решила его газифицировать, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К газу свое жилье южносахалинцы подключили летом. Горожане отмечают, что ждут существенной экономии.

- Конечно, я знаю, что отапливать дом углем это дорого, плюс каждый день тратишь много времени на всю организацию отопления. И, конечно, с газом точно будет чище. Скоро окончательно семьей переедем в дом и уверен, почувствуем всю выгоду, - рассказал житель дома по пер. Курскому Даниил Омелькин.

Напомним, что газификация городского округа - одно из ключевых направлений деятельности администрации Южно-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Всего с начала года к газу свои домовладения подключили 480 южно-сахалинских абонентов.

Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратиться в офис компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации, либо через портал Госуслуг. В случае если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону: 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773).