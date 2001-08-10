Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области большое внимание уделяется развитию дополнительного образования. За последние годы в регионе открылись десятки «Кванториумов» и «Точек роста». Подробнее об их работе — в материале ниже.

С 2019 года на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко открыли более 80 современных образовательных центров. Занятия в них посещают порядка 20 тысяч школьников.

Только в этом году власти запустили в работу семь «Точек роста», где больше двух тысяч ребят уже начали изучать робототехнику, моделирование и программирование, а также другие дисциплины.

К 2024 году такие центры появятся во всех сельских школах островного региона. Это позволит развивать у детей технические способности и расширить сферу их интересов.

Углубленные и расширенные знания позволяет получить «Кварториум». В регионе уже открыли пять подобных технопарков. Аналогичный центр заработал на базе гимназии № 1 в островной столице. Там школьники теперь не только занимаются робототехникой, но и работают на лазерных станках, выращивают растения с помощью умных технологий и многое другое.

Ранее в технопарке побывали гости с материка. Учитель истории из Москвы отметил, что в «Кванториуме» установлено самое современное оборудование для глубокого изучения технических наук в современном формате. Это позволит уже со школьной скамьи создавать кадровый потенциал для страны.

В прошлом году подобный «Кванториум» запустили в Восточной гимназии. В настоящее время более 600 учеников углубленно изучают физику, биологию, химию и информатику. Различное оборудование позволяет познакомить ребят с работой сложных механизмов. Школьники могут работать на 3D-принтере, увеличивать изображение до 1280 раз в цифровых микроскопах и выводить картинку на экран.

Ребята создают проекты, участвуют в олимпиадах и конкурсах, а также готовятся к поступлению в вузы.

По словам руководителя Центра молодежных инициатив Корсаковского района Дмитрия Шпачука, глава региона с самого начала внедрял новаторские проекты в сферу образования, совершенствовал систему изнутри и сейчас можно наблюдать конкретные результаты этой работы. Дети учатся в лучших условиях и получают разнообразные и всесторонние знания.

Отметим, на базе Института развития образования Сахалинской области, детской железной дороги в городском парке, гимназии № 3 и школы № 31 в Ново-Александровске также функционируют детские технопарки. Соответствующая работа проводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализация которого осуществляется по инициативе президента РФ Владимира Путина.