Десятки "Кванториумов" и "Точек роста" открыли в Сахалинской области за несколько лет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области большое внимание уделяется развитию дополнительного образования. За последние годы в регионе открылись десятки «Кванториумов» и «Точек роста». Подробнее об их работе — в материале ниже.
С 2019 года на Сахалине и Курилах по поручению губернатора Валерия Лимаренко открыли более 80 современных образовательных центров. Занятия в них посещают порядка 20 тысяч школьников.
Только в этом году власти запустили в работу семь «Точек роста», где больше двух тысяч ребят уже начали изучать робототехнику, моделирование и программирование, а также другие дисциплины.
К 2024 году такие центры появятся во всех сельских школах островного региона. Это позволит развивать у детей технические способности и расширить сферу их интересов.
Углубленные и расширенные знания позволяет получить «Кварториум». В регионе уже открыли пять подобных технопарков. Аналогичный центр заработал на базе гимназии № 1 в островной столице. Там школьники теперь не только занимаются робототехникой, но и работают на лазерных станках, выращивают растения с помощью умных технологий и многое другое.
Ранее в технопарке побывали гости с материка. Учитель истории из Москвы отметил, что в «Кванториуме» установлено самое современное оборудование для глубокого изучения технических наук в современном формате. Это позволит уже со школьной скамьи создавать кадровый потенциал для страны.
В прошлом году подобный «Кванториум» запустили в Восточной гимназии. В настоящее время более 600 учеников углубленно изучают физику, биологию, химию и информатику. Различное оборудование позволяет познакомить ребят с работой сложных механизмов. Школьники могут работать на 3D-принтере, увеличивать изображение до 1280 раз в цифровых микроскопах и выводить картинку на экран.
Ребята создают проекты, участвуют в олимпиадах и конкурсах, а также готовятся к поступлению в вузы.
По словам руководителя Центра молодежных инициатив Корсаковского района Дмитрия Шпачука, глава региона с самого начала внедрял новаторские проекты в сферу образования, совершенствовал систему изнутри и сейчас можно наблюдать конкретные результаты этой работы. Дети учатся в лучших условиях и получают разнообразные и всесторонние знания.
Отметим, на базе Института развития образования Сахалинской области, детской железной дороги в городском парке, гимназии № 3 и школы № 31 в Ново-Александровске также функционируют детские технопарки. Соответствующая работа проводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», реализация которого осуществляется по инициативе президента РФ Владимира Путина.
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