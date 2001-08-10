Банки готовы финансировать сухогрузы и ледоколы для перевозок агропродукции на Восток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ, как один из крупнейших инвестором портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, видит необходимость в увязке развития такой инфраструктуры с расширением железнодорожных перевозок и подвижного состава. Кроме того, банк считает перспективными транспортные коридоры «Север-Юг» и Северный морской путь, так как наращивание перевозок по ним будет снижать цены на продукцию. Об этом руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук заявил в ходе сессии ВЭФ «Евразийский агроэкспресс»: новые возможности для торговли в АТР».

«Обращу внимание на другие два маршрута: «Север-Юг» и Северный морской путь. Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции. ВТБ играет большую роль в развитии этих маршрутов, мы готовы финансировать развитие инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе – ледокольного флота, сухогрузов и контейнеровозов северного класса», - сказал представитель ВТБ.

По его словам, крупнейшими потребителями продукции, перевозимой по этим коридорам, могут выступать крупнейшие торговые партнеры России – Китай, а также Индия.

«Оба этих рынка имеют огромный потенциал для нашей агропродукции. Мы это видим как по востребованности «Евразийского агроэкспресса», так и поставкам, которые идут через порты Черноморского побережья», - сказал Виталий Сергейчук.

Сам ВТБ активно инвестирует в развитие аграрного комплекса, так как видит его потенциал как с точки зрения распашки земель и интенсивного роста, так и увеличения экспорта. «Поэтому маршруты должны быть разнообразными и максимально дешевыми», - пояснил представитель ВТБ.