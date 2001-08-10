Тихоокеанское
информационное агентство
13 Сентября 2023
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Участок улицы Шебунина в Дальнем временно закроют для сквозного проезда
12:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Шебунина в Дальнем временно закроют для сквозного проезда

Участок улицы Шебунина в Дальнем временно закроют для сквозного проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 13 сентября до 20.00 15 сентября будет закрыт для движения участок ул. Шебунина в районе дома №5. Перекрытие связно с проведением работ по прокладке подземных инженерных сетей в рамках строительства отделения поликлиники № 2, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сквозного проезда на этом участке не будет. Объезд возможен по улицам Живописная - Рассветная - Нежинская. 

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