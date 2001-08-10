Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе на соискание грантов президента РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс на присуждение грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства стартовал 1 сентября. Соискателями гранта могут выступать граждане РФ, ведущие активную деятельность в сфере культуры, искусства, образования как индивидуально, так и в организациях культуры и искусства, в научных и образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы. Заявочная кампания продлиться до 1 октября 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Конкурс является открытым и проводится в целях поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В качестве творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства признаются проекты, содействующие сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированию единого культурного пространства, созданию культурных ценностей, сохранению культурного наследия России и распространению лучших достижений в сфере культуры и искусства Российской Федерации.

Приоритетное направление конкурса 2023 года: творческие проекты, направленные на создание музыкальных произведений, концертных программ (академическая музыка), научно-просветительских и биографических изданий.

С полным перечнем направлений Конкурса, условиями его проведения, критериями оценки работ и требованиями к ним можно ознакомиться на сайте министерства культуры Российской Федерации.