Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе на соискание грантов президента РФ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс на присуждение грантов президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства стартовал 1 сентября. Соискателями гранта могут выступать граждане РФ, ведущие активную деятельность в сфере культуры, искусства, образования как индивидуально, так и в организациях культуры и искусства, в научных и образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы. Заявочная кампания продлиться до 1 октября 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Конкурс является открытым и проводится в целях поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В качестве творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства признаются проекты, содействующие сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированию единого культурного пространства, созданию культурных ценностей, сохранению культурного наследия России и распространению лучших достижений в сфере культуры и искусства Российской Федерации.
Приоритетное направление конкурса 2023 года: творческие проекты, направленные на создание музыкальных произведений, концертных программ (академическая музыка), научно-просветительских и биографических изданий.
С полным перечнем направлений Конкурса, условиями его проведения, критериями оценки работ и требованиями к ним можно ознакомиться на сайте министерства культуры Российской Федерации.
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