ВТБ направил в 2023 году на развитие бизнеса Дальнего Востока 80 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2023 года ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса в регионах Дальнего Востока более 3 тысяч кредитов на сумму 80 млрд рублей, что в 4.5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. По данным банка, самый высокий спрос на кредиты в ДФО в этом году зафиксирован среди предприятий недропользования, торговли, транспортной сферы, АПК и строительства. Об этом сообщил в ходе ВЭФ-2023 руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

Наибольший объем средств в 2023 году привлекли предприятия СМБ Магаданской области. Выдачи кредитов в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 5,7 раза и составили более 26,5 млрд рублей. На втором месте - Якутия, где объем финансирования увеличился до 11,5 млрд рублей. Клиенты банка в Хабаровске привлекли 11 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем годом ранее. Также среди лидеров по объемам кредитования - Приморский край, где выдачи выросли в 3 раза до 9.8 млрд рублей.

Около 40% кредитных средств на Дальнем Востоке получили предприятия недропользования, еще 15% привлекли компании торговли, 10% − предприятия транспорта и инфраструктурного строительства, аналогичный объем приходится на АПК и строительную отрасль.

Руслан Еременко отметил, что бизнес на Дальнем Востоке активно пользуется госпрограммами поддержки. На данный момент банк заключил более 730 сделок на льготных условиях на 45,7 млрд рублей. Из них 27,5 млрд рублей приходится на программу "1764" Минэкономразвития, более 7,6 млрд рублей - программу "1528" Минсельхоза. Портфель льготных кредитов банка в ДФО по всем госпрограммам сегодня составляет почти 30 млрд рублей.

"ВТБ последовательно наращивает объемы финансирования дальневосточного бизнеса. Портфель кредитов клиентов СМБ банка в ДФО достиг 187 млрд рублей. ВТБ выступает финансовым партнером крупных инфраструктурных проектов, предприятий недропользования, рыбной промышленности, строительного сектора и других ведущих отраслей экономики региона. Наши дальневосточные подразделения активно работают и с предпринимателями, которые только выходят на рынок. Мы планируем наращивать поддержку бизнеса на Дальнем Востоке, предоставлять финансовые ресурсы, цифровые сервисы, сопровождение ВЭД и другие возможности для развития", − прокомментировал Руслан Еременко.

ВТБ - один из лидеров рынка кредитования среднего и малого бизнеса в России. Кредитный портфель клиентов этого сегмента с начала 2023 года вырос на 16% и превысил 2,28 трлн рублей.

ВТБ запускает "Бизнес Платформу ВТБ" для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса, которая будет доступна 1,5 млн клиентов ВТБ, "Открытия" и новым пользователям. Она объединит более 80 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов двух банков, также им станут доступны специальные продуктовые предложения и расширенная пакетная линейка. Новая цифровая платформа ВТБ для среднего и малого бизнеса сочетает самые высокие стандарты безопасности и инновационные средства авторизации, подписания документов с еще большими возможностями поддержки клиентов и полностью дистанционным процессом подключения.