У села Рыбацкое Анивского района бродит медведица с медвежатами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе замечены медведи – мать и двое детёнышей бродят около села Рыбацкого, сообщают очевидцы.

Как пишет astv.ru, 11 сентября мохнатое семейство заметили на дороге между Рыбацким и Анивой. Мишки немного потоптались посреди проезжей части, затем неспешно удалились в лес.

"С 1 сентября она там бродит, а это единственная дорога, соединяющая Рыбацкое и Аниву. Уже и мэру писали, и в лесничество звонили. Охотоведы сказали ходить осторожно, особенно с собаками".