Учителя смогут получить Дальневосточную ипотеку на специальных условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках Года педагога и наставника ВТБ предложил специальные условия для учителей в рамках программы Дальневосточной ипотеки. С 15 сентября и до конца года для сотрудник государственных и муниципальных образовательных учреждений действует сниженная ставка по этой госпрограмме. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках ВЭФ-2023.

Проект реализуется в рамках стратегии «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения.

«В меняющихся экономических условиях задача банков быть не просто проводниками льготных госпрограмм, но и усиливать их собственными проектами и инициативами. Этот проект – продолжение плодотворного сотрудничества ВТБ с учебными заведениями России. На сегодняшний день мы поддерживаем более 260 ВУЗов в рамках различных программ», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

С момента старта Дальневосточной ипотеки ВТБ выдал в регионе более 10 тысяч кредитов на сумму свыше 45 млрд рублей, из которых 7,4 млрд рублей – в январе-августе 2023 года. «Юбилейный» кредит получила семья из Хабаровского края, которая приобрела двухкомнатную квартиру в сельской местности. Регионами - лидерами по объему ипотечных сделок в рамках программы с начала года стали Приморский край, Хабаровский край и Якутия. Средний «чек» льготного кредита в текущем году составил 5 млн рублей (+4% с начала года). Наибольший размер этого показателя фиксируется на Сахалине (5,9 млн), наименьший – в Республике Бурятия (4,1 млн).