На Сахалин могут приехать 300 тысяч иностранных туристов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 11 сентября, на Восточном Экономическом Форуме в рамках сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» обсудили развитие туристической отрасли в регионах, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Сейчас Сахалин выступает одним из лидеров Дальнего Востока. За период с января по май 2023 года туристический поток увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это один из самых быстрорастущих показателей по стране. Безусловно, важным этапом для развития отрасли стало открытие нового аэровокзала в Южно-Сахалинске, которое состоялось в августе этого года. Это крупнейший и самый технологичный терминал на Дальнем Востоке. За год он способен обслуживать 5 миллионов пассажиров.

О мерах для привлечения иностранных туристов на сессии рассказал председатель совета директоров АО “Восточные Ворота Страны” Алексей Васильченко: «Драйвером развития турпотока на Сахалине может стать опыт Приморья. В 2011 году иностранным авиакомпаниям было предоставлено право полетов в рамках режима "открытого неба" между Владивостоком и третьими странами. Это увеличило пассажиропоток аэропорта на международных линиях в 5 раз. Подобное межправительственное соглашение, снимающее ограничение на полеты между Сахалинской областью и Китаем позитивно скажется на экономике региона».

Инфраструктура области активно развивается, строятся гостиницы, туристические маршруты, программы выходного дня. С 1 августа появилась возможность упрощенного оформления электронной визы для граждан 52 государств включая Китай, Индию, Малайзию и др.

«Эти меры направлены на увеличение числа иностранных туристов и содействие росту туристической индустрии в целом. Учитывая географическую близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающуюся инфраструктуру, Сахалин способен стать одним из центров притяжения для гостей из Азии. Суммарный потенциал туристического потока на Сахалин составляет до 1 млн человек к 2030 году, при этом доля иностранных въездных туристов может составить до 30% или 300 тыс. человек ежегодно», - прокомментировал Алексей Васильченко.