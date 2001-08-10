16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Ново-Александровска приглашают на выездной приём граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во вторник, 12 сентября, для жителей планировочного района Ново-Александровск состоится личный приём граждан директором департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Советская, д. 76. Начало в 16.00.
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