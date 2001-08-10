Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2023
Сейчас 08:53
96,51|103,53|66,91
В Южно-Сахалинске усилен контроль за ремонтом улицы Фабричной
16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Ново-Александровска приглашают на выездной приём граждан

Жителей Ново-Александровска приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 12 сентября, для жителей планировочного района Ново-Александровск состоится личный приём граждан директором департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Советская, д. 76. Начало в 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?