МЧС России расширяет цифровизацию государственных услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 31 августа на Едином портале государственных и муниципальных услуг в рамках эксперимента реализуется проект МЧС России по выдаче организациям заключения об их готовности к действиям по ликвидации разливов нефтепродуктов. Заключения выдаются на основании результатов проведения комплексных учений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Наличие данного разрешения даёт право организации, по согласованию с Росприроднадзором, утвердить план предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов, и осуществлять деятельность по геологическому изучению, разведке, добыче, переработке, транспортировки, хранению и реализации углеводородов.

Данная цифровая услуга упрощает, ранее действовавшую процедуру по рассмотрению на бумажном носителе уведомлений территориальным органам МЧС России о готовности организаций к проведению комплексных учений по ликвидации разливов нефтепродуктов.