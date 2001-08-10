Новый сквер на проспекте Мира уже радует южносахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благоустройство общественного пространства, расположенного северо-западнее пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева, почти завершено. Здесь установлены скамейки, качели, оборудовано освещение. На финальном этапе проводились работы по озеленению, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Новый сквер уже востребован у южносахалинцев. Так, Галина Верюжских ежедневно прогуливается здесь вместе с ребенком.
- Отлично, что на месте пустыря появился красивый сквер. Нравятся дорожки из брусчатки, есть турники и качели. Замечательное место для людей разного возраста, - поделилась Галина Верюжских.
Разделяет эти впечатления и южносахалинец Дмитрий Иконников, который ходит через сквер в школу:
- Часто здесь бываю, очень рад, что появился сквер. Новые общественные пространства очень облагораживают город. Особенно нравится озеленение, качели, все сделано на хорошем уровне, мне нравится.
Напомним, благоустройство территории началось в апреле и проходило в два этапа. Сначала на площадке провели строительные работы: демонтаж, вертикальную планировку, обустройство тротуарной плитки. Затем были установлены лавочки, качели, площадка для воркаута, наружное освещение и газон.
- Выполнены все работы: устройство брусчатки, газонов, монтаж освещения и малых архитектурных форм. Очень старались, чтобы жители радовались новому скверу. Мы свою часть завершили в конце августа, - рассказал Владимир Шустер, генеральный директор ООО "Промпроектстройсервис".
Вторым этапом преображения сквера занималась компания "Седьмой сезон", которая выполнила работы по оформлению ландшафта.
- Мы высадили около 70 деревьев и более 500 кустарников. Это яблони, клены, пузыреплодник, спирея, клумбы из можжевельника. Посадки выполнены в полном объеме. По нашему контракту осталось установить 5 скамеек, а также столики, урны, приствольные решетки. Планируем сделать это до конца октября, - рассказал заместитель директора по производству компании "Седьмой сезон" Никита Терехин.
Добавим, до конца октября в сквере будет установлено видеонаблюдение и появится велопарковка.
Напомним, в 2022 году инициатива обустройства сквера получила большинство голосов горожан в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом Владимиром Путиным. Благоустройство общественных пространств - одно из приоритетных направлений работы муниципалитета при поддержке правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко.
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