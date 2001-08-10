К строительству студенческого городка кампуса СахалинTech приступили на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Строители начали формировать котлован будущего студенческого городка на проспекте Победы в Южно-Сахалинске. В нем смогут разместиться 1500 человек. Комплекс будет состоять из трех девятиэтажных зданий, объединенных стилобатом, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- С университетом мы связываем самые светлые страницы будущего Сахалина. Наши дети должны остаться здесь. Сахалинцы и курильчане должны иметь возможность получать лучшее образование у себя дома. Найти работу по востребованной и высокооплачиваемой профессии. Реализовать весь свой потенциал в родном регионе. Сегодня мы закладываем общежития, где будут комфортно проживать студенты и преподаватели. Завершим эту работу в 2025 году, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Студенческий городок - это новое, современное место для проживания учащихся и преподавательского состава. Для досуга студентов и преподавателей на территории студгородка появятся многочисленные общественные пространства. Так, будет оборудована спортивная зона, включающая фитнес центр с раздевалками и душевыми, комплекс тренажёрных залов. Также в студгородке обустроят столовую, кафе, медицинский пункт. Для жителей и гостей города будут открыты общественные места на первом этаже.

- На объекте на пике будет работать до 200 человек. Это лучшие субподрядчики, аккредитованные именно для этого объекта. Мы начали разработку грунта, около 30 тысяч кубов нужно будет вывезти, около 40 тысяч кубов бетона залить. Мы работаем под ключ, есть проектные и строительные мощности, мощности по производству бетона, светопрозрачных конструкций, сантехники, электрики. Опыт у нас богатый, в этом году отмечаем 35 лет со дня образования. Компания много лет строит школы, сады, больницы, микрорайоны жилые. Это будут два года очень интересной работы и главное, что это позитив для региона, потому как наши дети будут учиться в родном регионе и приносить ему пользу, - поделился генеральный директор строительно-коммерческой фирмы "Сфера" Андрей Залпин.

Напомним, в начале августа в Южно-Сахалинске заложили фундамент кампуса мирового уровня СахалинTech. В торжественной церемонии закладки капсулы в фундамент научно-образовательного центра СахГУ приняли участие первые лица федеральных и региональных органов власти, представители общественности, науки и образования. Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, а образовательного комплекса - в 2026 году.

- Очень важно, что ребята будут жить в удобных самых современных корпусах. Будут созданы все условия, чтобы они могли общаться, работать над новыми идеями, заниматься спортом, отдыхать. Вместе с регионом и городом мы формируем проект "Студенческий бульвар". Вело-пешеходные дорожки из нынешнего студгородка, который ждет реновация, будут подходить к новым корпусам и научно-образовательному центру. Параллельно совместно с правительством ведем работу по привлечению новых кадров. Первые преподаватели и профессора приедут уже в сентябре, до конца года привлечем целый ряд специалистов, в следующем году нарастим объемы. Нам нужно создавать современные научные лаборатории, которые превратятся в научно-исследовательские центры, чтобы вместе с крупными компаниями региона решать поставленные задачи. Наша цель - сделать университет мирового уровня, - прокомментировал исполняющий обязанности ректора Сахалинского государственного университета Александр Самардак.

Отметим, проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.