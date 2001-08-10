В Южно-Сахалинске в ночь на 12 сентября и днем ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областной столице ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные дожди - 30 мм и более за 12 часов.

Днем 12 сентября на реках юга Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.