Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2023
Сейчас 08:52
96,51|103,53|66,91
В Южно-Сахалинске усилен контроль за ремонтом улицы Фабричной
14:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в ночь на 12 сентября и днем ожидается сильный дождь

В Южно-Сахалинске в ночь на 12 сентября и днем ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областной столице ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные дожди - 30 мм и более за 12 часов.

Днем 12 сентября на реках юга Сахалина прогнозируются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м с выходом на пойму.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?