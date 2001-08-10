Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2023
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14:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают принять участие в фестивале некоммерческой социальной рекламы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участниками фестиваля некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни "Альтернативное Видение" могут стать профессионалы в области видеопроизводства, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты высших и профессиональных образовательных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в гродской администрации.

Для этого до 31 октября необходимо заполнить анкету на сайте проекта и прикрепить ссылку на видеоролик или сценарий. Там же можно ознакомиться с положением и более подробной информацией о фестивале.

Победителей и лауреатов наградят дипломами и ценными призами по номинациям.

Организаторами фестиваля выступают комитет по делам молодежи администрации города Барнаула и видеостудии "Dyshes Production".

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