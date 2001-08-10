Южносахалинцев приглашают принять участие в фестивале некоммерческой социальной рекламы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участниками фестиваля некоммерческой социальной видеорекламы по пропаганде здорового образа жизни "Альтернативное Видение" могут стать профессионалы в области видеопроизводства, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты высших и профессиональных образовательных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в гродской администрации.

Для этого до 31 октября необходимо заполнить анкету на сайте проекта и прикрепить ссылку на видеоролик или сценарий. Там же можно ознакомиться с положением и более подробной информацией о фестивале.

Победителей и лауреатов наградят дипломами и ценными призами по номинациям.

Организаторами фестиваля выступают комитет по делам молодежи администрации города Барнаула и видеостудии "Dyshes Production".