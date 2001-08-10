Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2023
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14:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц

Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодняшний день от жителей островного региона, проживающих в домах, не обеспеченных централизованным теплоснабжением, поступило 1567 заявок на предоставление 9,1 тысяч тонн твердого топлива. Из них выполнено 965 заявок - это 5 тысяч тонн угля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

- Заблаговременное обращение позволяет оперативно отработать заявки и обеспечить жителей качественным топливом к началу отопительного сезона без задержек, а не создавать ажиотаж и очередь на доставку. В связи с этим, прошу островитян оставлять заявки уже сейчас, не дожидаясь наступления холодов, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Заказать уголь можно несколькими способами:

- по телефону через горячую линию по вопросам ЖКХ. Заявки операторы принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по номерам 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Необходимо будет сообщить свое имя и фамилию, номер СНИЛС, требуемый объем угля, а также домашний адрес. Специалисты горячей линии посредством специального ресурса внесут все данные заявителя, передадут заявку на поставку угля поставщику и оставят ее на контроле до доставки твердого топлива заявителю. Заявитель имеет право обозначить в приоритетном порядке поставщика угля.

- через чат-бот Sakhugol_bot. Сервис создан для направления заявки самостоятельно. Для этого необходимо открыть чат Sakhugol_bot и нажать кнопку /start. Далее необходимо следовать указаниям бота. После этого заявка автоматически попадет в общую систему и будет направлена указанному исполнителю или автоматически распределена между свободными поставщиками.

- оставив заявку напрямую поставщику.

Стоит отметить, что в Сахалинской области второй год действует новый механизм расчета с поставщиками: с использованием авансового платежа. Если человек хочет получить субсидию на уголь авансом, то ему необходимо оформить социальный счет и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объёме до 9 тонн.

 

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте "Центра социальной поддержки" или министерства социальной защиты Сахалинской области. При заполнении заявки потребуются данные карты "МИР" любого банка, к которой привязывается социальный счёт. После этого сахалинцам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удалённо с помощью компьютера или смартфона, почтовым отправлением, или лично посетить учреждение. Далее на социальный счёт перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.

Напомним, жителям островного региона, которые проживают в домах с печным отоплением, будут поставлять уголь фракцией 50-300 мм. Это качественный кусковой уголь, а не так называемый "угольный песок". Такой договоренности достигли областные власти с угледобывающими предприятиями. При этом цена на топливо для сахалинцев и курильчан останется на уровне прошлого года с учетом компенсации из областного бюджета.

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