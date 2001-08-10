Свыше 1,5 тысячи заявок на уголь поступило от сахалинцев за месяц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На сегодняшний день от жителей островного региона, проживающих в домах, не обеспеченных централизованным теплоснабжением, поступило 1567 заявок на предоставление 9,1 тысяч тонн твердого топлива. Из них выполнено 965 заявок - это 5 тысяч тонн угля, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.
- Заблаговременное обращение позволяет оперативно отработать заявки и обеспечить жителей качественным топливом к началу отопительного сезона без задержек, а не создавать ажиотаж и очередь на доставку. В связи с этим, прошу островитян оставлять заявки уже сейчас, не дожидаясь наступления холодов, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Заказать уголь можно несколькими способами:
- по телефону через горячую линию по вопросам ЖКХ. Заявки операторы принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 по номерам 8-800-302-0065 со стационарного телефона или *0065 с мобильного. Необходимо будет сообщить свое имя и фамилию, номер СНИЛС, требуемый объем угля, а также домашний адрес. Специалисты горячей линии посредством специального ресурса внесут все данные заявителя, передадут заявку на поставку угля поставщику и оставят ее на контроле до доставки твердого топлива заявителю. Заявитель имеет право обозначить в приоритетном порядке поставщика угля.
- через чат-бот Sakhugol_bot. Сервис создан для направления заявки самостоятельно. Для этого необходимо открыть чат Sakhugol_bot и нажать кнопку /start. Далее необходимо следовать указаниям бота. После этого заявка автоматически попадет в общую систему и будет направлена указанному исполнителю или автоматически распределена между свободными поставщиками.
- оставив заявку напрямую поставщику.
Стоит отметить, что в Сахалинской области второй год действует новый механизм расчета с поставщиками: с использованием авансового платежа. Если человек хочет получить субсидию на уголь авансом, то ему необходимо оформить социальный счет и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объёме до 9 тонн.
Для этого необходимо заполнить заявку на сайте "Центра социальной поддержки" или министерства социальной защиты Сахалинской области. При заполнении заявки потребуются данные карты "МИР" любого банка, к которой привязывается социальный счёт. После этого сахалинцам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удалённо с помощью компьютера или смартфона, почтовым отправлением, или лично посетить учреждение. Далее на социальный счёт перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.
Напомним, жителям островного региона, которые проживают в домах с печным отоплением, будут поставлять уголь фракцией 50-300 мм. Это качественный кусковой уголь, а не так называемый "угольный песок". Такой договоренности достигли областные власти с угледобывающими предприятиями. При этом цена на топливо для сахалинцев и курильчан останется на уровне прошлого года с учетом компенсации из областного бюджета.
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