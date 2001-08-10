В Южно-Сахалинске усилен контроль за ремонтом улицы Фабричной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению мэра Сергея Надсадина усилен контроль за ходом и сроками капитального ремонта ул. Фабричной. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства на постоянной основе ведут мониторинг работ. В настоящее время подрядчик нарастил темп и должен закончить ремонт в октябре, рассказали ТИА "Острова" в городской админитсрации.
Напомним, сроки скорректированы по ряду объективных причин - неучтенные инженерные сети, погодные условия, дополнительные работы на сетях газоснабжения. Но также имело место недобросовестное исполнение обязательств: когда требовалось мобилизовать ресурсы, привлечь дополнительную технику и людей, подрядчик этого не сделал. Администрацией Южно-Сахалинска ведется претензионная работа.
- Контроль за строительством осуществляется как со стороны муниципалитета, так и организаций, отвечающих за инженерные сети, и надзорных органов. Мы следим за тем, чтобы все работы выполнялись в соответствии с проектом и требованиями нормативных документов, - рассказал начальник МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Кулик. - Срок сдачи объекта сдвигается на месяц, но он обязательно должен быть закончен в этом году и завершен в полном объеме в соответствии с проектной документацией.
Сейчас подрядчик активно ведет работы на участке ул. Фабричной от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Полностью завершена перекладка всей сетей, в том числе ранее не учтенных в проекте, построена ливневая канализация. Начались работы по возведению конструктивных слоев дорожной одежды.
На верхнем участке ул. Фабричной от переулка Озерного закончена перекладка сетей водоснабжения, завершается работа по сетям теплоснабжения, ведется устройство ливневой канализации.
Уточним, согласно контракту капитальный ремонт ул. Фабричной предусматривает замену основания и асфальтового покрытия на проезжей части шириной 6 метров, перекладку инженерных сетей, в том числе обустройство ливневой канализации, перенос линии электропередачи. Кроме того, запланирована установка освещения и обустройство тротуаров с обеих сторон улицы.
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