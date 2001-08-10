ВТБ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики усилят поддержку бизнеса на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (АО "КРДВ") заключили на ВЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместное решение приоритетных задач развития регионов Дальнего Востока, где созданы территории опережающего развития и распространен режим свободного порта Владивосток.

Стороны будут совместно работать над формированием благоприятных условий для работы предпринимательства на Дальнем Востоке, в том числе над развитием кредитования с использованием государственных программ поддержки бизнеса. Среди направлений сотрудничества - поддержка агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, промышленности, транспортной инфраструктуры и других приоритетных для ДФО отраслей экономики, включая несырьевой неэнергетический экспорт.

Документ подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Кирилл Каменев.

"Дальний Восток - регион с уникальными ресурсами для развития логистики, промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства и других отраслей экономики. За годы работы в округе ВТБ нарастил здесь кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса до 190 млрд рублей. Мы нацелены на всестороннюю поддержку резидентов ТОР и СПВ в части кредитования, обеспечения цифровыми сервисами для бизнеса, отраслевой экспертизы и рассчитываем на продуктивную совместную работу с Корпорацией в интересах развития преференциальных территорий Дальнего Востока", − прокомментировал Руслан Еременко.

"Экономика Дальнего Востока обладает большим инвестиционным потенциалом, и поддержка резидентов ТОР и СПВ окажет положительное влияние на развитие приоритетных для региона отраслей экономики. Одна из основных задач соглашения - повысить привлекательность региона для инвесторов, помочь резидентам реализовать качественные проекты, которые улучшат жизнь людей на Дальнем Востоке", - отметил Кирилл Каменев.