Выборы на Сахалине и Курилах прошли без нареканий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В единый день голосования депутатов в муниципальные Собрания выбирали жители 11 районов Сахалинской области. А в Южно-Сахалинске замещался вакантный депутатский мандат в Сахалинскую областную Думу после перехода Андрея Хапочкина в Совет Федерации. Участие в муниципальных выборах приняло более 25 процентов зарегистрированных избирателей.

В лидерах по количеству избирателей, принявших участие в голосовании Южно-Курильский городской округ. На участки там пришло более 57 процентов избирателей. В Смирныховском районе желание проголосовать изъявило почти 33 процента избирателей. В Курильском городском округе - 29 процентов.

- Сигнал, который мы передавали всем избирательным комиссиям - это максимальная четкость и легитимность любых избирательных действий. Так и была организована работы всей системы избирательных комиссий. Я считаю, что выдержать эту установку удалось. В ходе единого дня голосования на избирательных участках не возникло ни одной серьезной внештатной ситуации, способной повлиять на волеизъявление жителей или поставить его под сомнение. Охрану избирательных бюллетеней, общественного порядка на избирательных участках обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, - отметила председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Для наблюдения за выборами в единый день голосования на базе Общественной палаты Сахалинской области был организован Центр общественного наблюдения. Как и в прошлые годы члены Общественной платы, представители политических партий, кандидаты в режиме реального времени контролировали обстановку на участках, наблюдая за честностью выборов и решая нестандартные ситуации. В этот единый день голосования кандидатами, партиями и Общественной палатой в избирательные комиссии было назначено более 460 наблюдателей.

- Голосование прошло в спокойном штатном режиме. В Центр общественного наблюдения жалоб не поступало. Большинство возникающих вопросов или недопониманий решалось на уровне участковых избирательный комиссий, - рассказал председатель Общественной палаты Сахалинской области, руководитель Центра общественного наблюдения Владимир Иконников.

По предварительным итогам голосования депутатом Сахалинской областной Думы восьмого созыва избран Николай Артёменко, за которого проголосовали 1792 избирателя (74,5% от числа избирателей, принявших участие в голосовании). На муниципальных выборах по партийным спискам лидирует партия "Единая Россия". С большим отрывом на большинстве округов побеждают и кандидаты, выдвинутые этой партией.

КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Партия пенсионеров" также получают депутатские мандаты в муниципальных собраниях.

Председатель правления регионального отделения партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" Алла Любимова отметила, что прошедшее голосование было организовано на достойном уровне.

- Оцениваю результаты выборов, как более чем удовлетворительно. "Партия пенсионеров" представлена в семи муниципалитетах из 11, и везде она прошла. Сам процесс голосования организован был очень грамотно, комиссии сработали профессионально, выборы прошли честно. У нас и наших наблюдателей нет нареканий к их работе или подсчету голосов, - заключила Алла Любимова.