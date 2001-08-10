В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта "Будь готов!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все больше южносахалинцев присоединяются к проекту «Будь готов!», который реализуются в островной столице по инициативе регионального правительства. В рамках бесплатных курсов по военно-спортивной подготовке как мужчины, так и женщины учатся оказывать первую медицинскую помощь, а также приобретают навыки маскировки, строительства укреплений, обращения с оружием, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Инструкторами проекта выступают профессиональные военные и силовики. В течение недели участники изучают характеристики и комплектацию средств индивидуальной защиты, осваивают азы самообороны и жизни в полевых условиях.
- Узнаем здесь много нового и, безусловно, полезного в том числе и для применения в обычной жизни. Например, на занятиях по тактической медицине нам продемонстрировали блок приемов, которые помогут в чрезвычайной ситуации спасти как человека, так и себя. Благодаря курсам мы теперь подготовлены к любой ситуации и знаем, как себя вести в том или ином случае, - рассказала участница проекта «Будь готов!» Ольга Высоцкая.
Также обучение курсантов проводится и в полевых условиях на полигоне. Всего с начала проекта «Будь готов!» в Южно-Сахалинске подготовку прошли почти 1000 человек. Планируется, что до конца года курс военно-спортивной подготовки пройдут 8 тысяч жителей Сахалинской области.
Желающие принять участие в проекте могут обратиться в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).
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