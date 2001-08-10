ВТБ финансирует на 5,7 млрд рублей строительство жилого комплекса в Петропавловске-Камчатском
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ предоставит финансирование на 5,7 млрд рублей для строительства жилого комплекса «Олимп» в Петропавловске-Камчатском. С привлечением кредитных средств банка специализированный застройщик «Олимп-Камчатка» планирует возвести более 100 тыс. кв. м жилья.
Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта на ВЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор компании Дмитрий Тюжакаев.
Жилой комплекс «Олимп» станет одним из первых проектов комплексной застройки на Камчатке. В новом микрорайоне на ул. Тушканова на участке 8 га появится девять 16-этажных домов на 1500 квартир общей площадью 104 тыс. кв. м с двухуровневым подземным паркингом. Проект предусматривает использование сейсмостойких материалов и технологий. Продажи в новом жилом комплексе будут вестись с использованием счетов эскроу. Сдача в эксплуатацию планируется в первом квартале 2028 года.
«Реализация проекта задает новый уровень качества жилищного строительства в регионе и имеет важное значение для социально-экономического развития Камчатки. Масштабная комплексная застройка решает задачи переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем молодых специалистов и сокращает дефицит предложений на рынке первичной недвижимости», − прокомментировал Руслан Еременко.
«ЖК «Олимп» станет частью масштабной реновации Петропавловска-Камчатского и сочетает в себе все, что нужно современной семье. Партнерство с ВТБ позволяет нам получить необходимое финансирование для строительства этого знакового для всей Камчатки проекта. В регионе высокий спрос на квартиры подобного уровня, а благодаря ипотечным госпрограммам они будут доступны широкому кругу покупателей», − отметил Дмитрий Тюжакаев.
Портфель финансирования жилищного строительство ВТБ в ДФО превышает 8 млрд рублей. С начала 2023 года с застройщиками заключены кредитные соглашения на 15 млрд рублей.
Справка
Компания СЗ «Олимп-Камчатка» основана в 2019 году в Петропавловске-Камчатском, резидент ТОР «Камчатка».
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