100 метров ткани передали волонтерам представители южно-сахалинского отделения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два рулона ткани для изготовления маскировочных сетей передали добровольцам представители южно-сахалинского отделения региональной общероссийской организации "Союз женщин России", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отмечает председатель южно-сахалинского отделения Елена Столярова, организация - постоянный участник проекта "Сопричастность".

- "Сопричастность" объединяет горожан разных возрастов. Мы регулярно передаем лекарства, продукты, посещаем наших военнослужащих в госпитале. Наши серебряные волонтеры будут изготавливать маскировочные сети, мы закупили для них 100 метров ткани, кроме этого одна из компаний изготовила большую рамку, чтобы нашим женщинам было удобнее работать над изделием для бойцов. Хочу поклониться всем, кто объединяется в Южно-Сахалинске для таких проектов. Добровольческие инициативы дают силы, желание, вдохновляют на дальнейшую помощь нашим бойцам в СВО, - отметила председатель южно-сахалинского отделения региональной общероссийской организации "Союз женщин России" Елена Столярова.

Напомним, проект "Сопричастность" инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения партии "Единая Россия", секретарем которого является Сергей Надсадин. Стать участником проекта может любой желающий.

Пункты приема посылок открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (кабинет №325) и по ул. Больничной, 34. Подробную информацию о проекте можно получить по телефону горячей линии: 8-924-881-68-01, ежедневно с 09.00 до 19.00.