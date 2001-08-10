Сахалинцам рассказали о профилактике и лечении сахарного диабета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Лекции "Самоконтроль гликемии: что нужно знать человеку с сахарным диабетом?", "Принципы рационального питания при сахарном диабете" состоялись в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 сентября. Встречу провел президент общероссийской общественной организации инвалидов "Российской Диабетической ассоциации", доктор медицинский наук, профессор Гагик Галстян, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.
Специалист заметил, что своим приездом, Российская Диабетическая ассоциация решила поддержать региональную организацию на Сахалине, как самую активную. В рамках встречи гость вручил почетную грамоту председателю регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов "Российская диабетическая ассоциация" Наталье Утарас.
В рамках встречи, специалист обратил внимание присутствующих на принципы питания. Так как именно рациональное питание является основой лечения сахарного диабета 2 типа. Не менее важным фактором улучшения качества жизни больных сахарным диабетом является умеренная физическая активность и самоконтроль.
В завершение встречи, все желающие получили в дар учебно-практическое руководство под авторском Е. Сурковой, А. Майорова, О. Мельниковой "Сахарный диабет 2 типа. Руководство для пациентов".
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