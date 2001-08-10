Сахалинских предпринимателей научили регистрировать и защищать свой бренд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В правительстве Сахалинской области состоялся обучающий семинар для бизнеса «Региональные бренды России – новые точки роста». В качестве спикеров выступили специалисты Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента). Островные предприниматели узнали, почему выгодно создавать собственный бренд и как его защитить, а в практической части научились подавать заявку на регистрацию бренда.

Как рассказал начальник управления Роспатента Дмитрий Травников, географическое указание и наименование места происхождения товара (ГУ и НМТП) демонстрирует связь между продукцией и регионом, где ее произвели. В России охраняется множество типов такой интеллектуальной собственности. К примеру, продукты питания – вологодское масло, художественные промыслы – гжель. На Сахалине зарегистрировано только одно НМТП – морская капуста.

– Такой самобытный регион, как Сахалинская область, не может быть представлен в масштабе России единственным брендом. Уверен, что после семинара количество заявок на регистрацию собственного бренда увеличится. Мы развеиваем мифы, что это дорого, долго и сложно. На самом деле, подать заявку можно в электронном виде – через портал Госуслуг. Обеспечивать правовую охрану своей продукции необходимо, чтобы никто не смог украсть интеллектуальную собственность, – отметил эксперт.

В обучающем семинаре приняли участие более 50 сахалинских предпринимателей – производителей товаров, туроператоров, представителей сферы услуг.

– Наша компания уже 22 года занимается кузнечным ремеслом. Мы возрождаем исконно русские традиции, занимаемся благоустройством, изготавливаем сувенирную продукцию, проводим мастер-классы для детей. Есть определенные товары, которые мы хотим продвигать за пределами Сахалина. Семинар в этом плане очень полезен. Нам рассказали о механизмах для выхода на внешние рынки, – поделился участник семинара, руководитель компании «Кузнечный двор» Виталий Волохов.

Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский отметил, что развитие местного предпринимательства – одно из ключевых направлений работы регионального правительства, которая проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Мы стремимся, чтобы наши предприятия становились более конкурентоспособными. Островной внутренний рынок ограничен в силу географических особенностей. Но в то же время у нас есть выходы на внешние рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Семинар послужит отправной точкой для сахалинского бизнеса. Именно бренд отличает товаропроизводителя от десятков и сотен других, – подчеркнул Алексей Успенский.

Обучающий семинар с экспертами Роспатента прошел в рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина по поддержке местных товаропроизводителей. По словам главы государства, производство уникальных отечественных товаров и развитие территориальных брендов становятся важным источником для пополнения региональных бюджетов.