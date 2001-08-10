ОНФ разоблачил жительницу Углегорска, вымогающую квартиры в муниципалитете
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалин вновь оказался в центре внимания федеральных СМИ после появления нового скандала, связанного с Людмилой Аникеевой, жительницей Углегорска, известной своим броском ботинка в бывшего главу района, Дмитрия Цуканова. На этот раз она требует предоставить ей новое жилье.
Напомним, что Аникеева получила текущую квартиру, в которой прожила чуть меньше года, после того, как бросила ботинок в главу администрации. Про этот "крик души" услышали власти всех уровней. Благодаря публичному резонансу женщина получила новое жилье, площадь которого на 20% превышала предыдущее. Переезжать в менее просторную квартиру она не захотела.
Казалось бы, история пришла к своему счастливому финалу. В интервью "Московскому комсомольцу" летом прошлого года Аникеева рассказала, что её переселили в полностью отремонтированный дом, в самом центре горда, возле парка и школы, где обучается её ребёнок. Она отмечала, что жильё её полностью устраивает.
"Квартира солнечная, мне очень нравится. Чистая, после ремонта, белый ламинат. От прошлых жильцов даже остались мебель и кухонный гарнитур", - хвасталась она корреспонденту федерального издания.
Теперь, спустя год, сообщает ОНФ, Людмила снова обратилась в федеральные СМИ утверждая, что её переселили из одного аварийного дома в другой, настаивая на выделении ещё одной квартиры. Однако активисты сахалинского "Народного фронта" решили разобраться в этой ситуации, выявив настоящую подноготную этой истории.
В результате расследования ОНФ удалось подтвердить, что дом, в котором сейчас проживает гражданка Аникеева, не является аварийным, и не нуждается в расселении. Да и капитальный ремонт в нём проводился недавно, в 2017 году. Кроме того, в период с 2019 по 2020 годы были выполнены работы по ремонту подъездов и фасада, а в 2023 году запланированы ремонтные работы сетей водоотведения и водоснабжения.
Жители данного дома подтверждают, что считают своё жильё безопасным и не согласны с мнением новой соседки о том, что дом является ветхим или плохим. В видеоинтервью СМИ они осудили позицию Аникеевой, при этом отметили её скандальность, из-за которой мало кто готов с ней связываться или спорить публично, предпочитая обходить стороной.
Как рассказали в ОНФ, скандальная горожанка владеет тремя квартирами в Углегорске, включая ту, которую она хочет сменить на другую. Интересный факт: две из квартир женщина сдает в аренду, а в полученной по программе расселения из аварийного жилья, проживает сама.
В соответствии с действующими законами, при проведении программы расселения аварийного жилья не учитывается факт наличия других жилых помещений в собственности. Именно это обстоятельство год назад и позволило семье Аникеевой обзавестись еще одной квартирой.
Кроме того, "Народный фронт" рассказал, что данная сахалинка уже трижды оказывалась обвиняемой в уголовных делах, включая случаи, связанные с хулиганством. Однако, каждый раз суд избегал назначение ей реального лишения свободы, выбирая более мягкие меры.
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